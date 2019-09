L'Sos del Museo di Villa Giulia

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Fermi i fondi, bloccate le gare d'appalto per i cantieri che dovevano servire al rilancio del museo, in forse la partecipazione alla grande mostra sugli Etruschi del 2020-21 a Madrid, ridotti all'osso persino i festeggiamenti per i 130 anni della nascita del museo, a novembre. Il fai e disfa del governo gialloverde sui musei, con il decreto di luglio che ne aboliva l'autonomia seguito dai provvedimenti agostani che gliela restituivano nella nuova veste di 'rete museale' rischia di danneggiare seriamente il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, eccellenza indiscussa con una collezione senza eguali nel mondo. Lo racconta all'ANSA l'ex direttore Valentino Nizzo: "E' tutto bloccato perché il museo al momento non ha una posizione contabile e la collega che ha l'interim sta ancora aspettando che registrino il suo incarico - spiega - dopodiché servirà ancora tempo per il passaggio del museo alla Soprintendenza". Tutto questo in attesa del ritorno all'autonomia, se il ministro Franceschini non decide altrimenti.