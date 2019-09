Trump bloccò 391 mln aiuti per Ucraina

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - Donald Trump ordinò al capo di gabinetto della Casa Bianca di congelare oltre 391 milioni di dollari di aiuti all'Ucraina alcuni giorni prima la controversa telefonata col nuovo leder di Kiev Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Washington Post, spiegando che l'ordine fu comunicato al Pentagono e al Dipartimento di Stato.

Nella telefonata Trump, come ha ammesso, pressò il presidente ucraino perché fosse aperta un'indagine per corruzione contro il figlio di Joe Biden, suo avversario per la rielezione alla Casa Bianca.