Sarri "Campionato sarà più difficile"

(ANSA) - TORINO, 23 SET - "Non ho visto né Napoli né Inter: ma probabilmente questo campionato sarà più difficile rispetto al passato". Prime valutazioni della Serie A di Maurizio Sarri, rientrato in Italia dopo la parentesi in Premier. "Ho visto giocare le squadre che abbiamo affrontato - ha aggiunto -. E ho studiato il Brescia fino a tarda notte. C'è la tendenza in Serie A a cercare il gioco, ma bisognerà attendere perché nelle prime partite molte squadre propongono calcio, per poi cambiare rotta con il passare delle giornate".