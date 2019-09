Regionali: Di Maio, Umbria caso speciale

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - L'alleanza 5 Stelle-Partito democratico nelle regionali in Umbria e' "un caso speciale", "non c'e' alcun automatismo verso le altre regioni": lo ha detto il ministro degli esteri e capo politico del Movimento pentastellato Luigi Di Maio parlando alla stampa a margine dell'assemblea generale dell'Onu. Anche il vicesegretario del Pd Andrea Orlando nella relazione che ha aperto la Direzione nazionale del partito ha affermato oggi che l'accordo non prefigura "alcuna forma di automatismo".