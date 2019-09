Regeni: Di Maio, ci aspettiamo risposte

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Il primo incontro che abbiamo avuto io e il presidente Conte stamattina è stato con Al Sisi e ovviamente al centro dei colloqui c'è stato il caso Regeni. Noi ci aspettiamo dall'Egitto risposte il prima possibile su come intendano colpire i colpevoli di quel delitto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a New York. Il governo continuerà a impegnarsi fino a che "non ci sarà un chiaro epilogo della vicenda Regeni, la verità su tutta la vicenda e ovviamente i colpevoli puniti", ha aggiunto.