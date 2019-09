Afghanistan: Cina,Usa assicurino dialogo

(ANSA) - PECHINO, 23 SET - La Cina sollecita Usa e talebani a "mantenere lo slancio" dei negoziati di pace, assicurando un suo ruolo costruttivo. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, aggiungendo che Pechino ha ricevuto una delegazione dei talebani per discutere di pace in Afghanistan.

Il team è stato guidato da Mullah Abdul Ghani Baradar, co-fondatore a capo dell'Ufficio politico in Qatar. Baradar e i funzionari cinesi hanno avuto uno scambio di vedute "sul processo di pace in Afghanistan", ha precisato Geng.