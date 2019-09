Rivlin, governo abbia 2 partiti maggiori

(ANSA) - TEL AVIV, 22 SET - Il prossimo governo israeliano dovrà essere "stabile" in modo da prevenire una terza elezione e per questo dovrebbe includere i due maggiori partiti, Blu-Bianco e Likud. Questo, scrivono i media, l'augurio che il presidente Reuven Rivlin ha fatto nel primo giro di consultazione dei partiti.

"Tutti capiamo - ha spiegato - che un governo stabile, che possa prevenire una terza elezione in un anno, è quello che avrebbe bisogno di includere entrambi i maggiori partiti".