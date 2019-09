Migranti: Ocean Viking, 'dateci porto'

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Una nuova richiesta di 'place of safety' (porto di sbarco) è stata inviata a Italia e Malta dalla Ocean Viking, che si trova ad est di Linosa con a bordo 182 migranti soccorsi se giorni fa. "Uomini, donne e bambini stanno soffrendo per le condizioni meteorologiche avverse", fa sapere Sos Mediterranee, che aggiunge: "un salvataggio è completato quando i naufraghi sono stati sbarcati". Dalle nave umanitaria la prima richiesta di Pos a Italia e Malta risale a venerdì.

Nessuna risposta ancora da Roma e La Valletta. "Lo sbarco di queste 182 persone vulnerabili non può essere ulteriormente rimandato", sottolinea Medici senza frontiere.