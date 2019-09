Downton Abbey re del box office Usa

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Con un incasso di 31 milioni di dollari, è Downton Abbey, la pellicola nata dallo show cult della PBS al suo debutto nelle sale Usa (in Italia arriva il 24 ottobre) il film re degli incassi americani di questo weekend.

Alle sue spalle, seppure a buona distanza, salgono sul podio altre due novità che conquistano il podio a stelle e strisce : Ad Astra il blokbuster con Brad Pitt che arriverà nelle sale italiane il 26 settembre, con un incasso di 19,2 milioni di dollari, e il nuovo capitolo della saga di Rambo, Rambo Last Blood con un incasso di 19 milioni di dollari. Scivola in quarta posizione It Capitolo due che una settimana fa era primo (in una settimana ha perso il 56% dell'incasso) seguito in quinta posizione da Hustlers con 17 milioni di dollari.