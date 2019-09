Greta all'Onu, noi giovani inarrestabili

(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - "Ieri milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto giovani, hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Abbiamo mostrato che siamo uniti, e che noi giovani siamo inarrestabili". Con queste parole l'attivista svedese Greta Thunberg ha dato il via al Youth Climate Summit all'Onu, al fianco del segretario generale Antonio Guterres.

Greta è stata accolta da un'ovazione al Palazzo di Vetro: "Spero sia un successo", ha detto, anticipando che parlerà anche nella sala dell'Assemblea Generale lunedì per il Climate Action Summit.