Cirque du Soleil, in Italia Corteo

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Una delle produzioni ritenute più coinvolgenti del Cirque du Soleil, 'Corteo', con oltre 8 milioni di spettatori in 14 anni di giri per il mondo, per la prima volta in Italia dal 26 settembre, aggiunge due repliche al tour già annunciato. In calendario quindi anche mercoledì 9 ottobre alle ore 20.30 all'Unipol Arena di Bologna, dove già è in cartellone fino al 13, e il raddoppio nel pomeriggio del 19 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, che ospita il circo dal 17 al 20. Lo spettacolo sarà quindi a Torino dal 26 al 29 settembre, poi dal 2 al 6 ottobre a Milano e quindi a Bologna e Pesaro. "C'è stato un periodo in cui il nostro circo non è venuto in Italia, forse per il passaggio dalla tenda alle arene - ha detto il regista e produttore dello spettacolo Daniele Finzi Pasca - un cambiamento comunque che ha consentito di amplificare lo show tra immagini e acrobazie". 'Corteo' è la storia di un clown che immagina il suo funerale, in un'atmosfera carnevalesca come una processione gioiosa, una parata.