Berlusconi,proporzionale indispensabile

(ANSA) - VERGIATE (VARESE), 20 SET - "Noi come orientamento non siamo estremamente favorevoli a trasformare la legge elettorale tutta in maggioritario perché il partito principale di ciascuna coalizione avrebbe in mano le sorti di tutta la coalizione, quindi io credo che una quota di proporzionale sia assolutamente indispensabile". Così Silvio Berlusconi rispondendo ai giornalisti sull'ipotesi di referendum lanciata da Matteo Salvini per l'abrogazione della quota proporzionale nella legge elettorale.