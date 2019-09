Iran:donne potranno entrare stadi calcio

(ANSA) - ISTANBUL, 19 SET - "Tutte le preparazioni necessarie sono state fatte in modo che le donne, inizialmente solo per le partite internazionali, possano entrare negli stadi di calcio" in Iran. Lo ha annunciato in una nota il ministro dello Sport della Repubblica islamica, Masoud Soltanifar, dopo le polemiche per la morte della tifosa Sahar Khodayari.