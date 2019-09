America's Cup: varo Luna Rossa il 2/10

(ANSA) - CAGLIARI, 19 SET - Ora è ufficiale: il varo dell'Ac75, l'imbarcazione di Luna Rossa che parteciperà alla prossima America's Cup si terrà il 2 ottobre a Cagliari. Teatro della discesa in acqua del nuovo modello sarà il molo Ichnusa.

L'appuntamento è fissato per le 15.30. Questa volta non ci saranno rinvii. La prima dell'Ac75 era stata prevista all'inizio per il 25 agosto, poi per il 9 settembre. Poi un nuovo slittamento. Max Sirena, skipper di Luna Rossa, aveva spiegato i motivi: nessun vantaggio agli avversari con la scoperta anticipata dei segreti della barca. La Ac75, arrivata a Cagliari nelle scorse settimane, è nell'hangar della cittadella in porto: il team da allora ha continuato a lavorarci sopra per renderla competitiva e vincente sin dalle prime prove, le World Series che si svolgeranno a Cagliari dal 23 al 26 aprile 2020.