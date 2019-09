Usa, anche Stato di New York vieta e-cig

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - New York diventa il secondo stato americano, dopo il Michigan, a vietare la vendita delle sigarette elettroniche aromatizzate, accusate di incitare i giovani a svapare e oggetto d'indagine per sette morti e centinaia di malattie respiratorie di persone che ne fanno uso.

Unica eccezione le e-cig aromatizzate al tabacco e al mentolo. La decisione, che entra in vigore subito, e' stata presa dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore dem Andrew Cuomo.

I venditori avranno due settimane di tempo per rimuovere le sigarette elettroniche dagli scaffali.

Secondo dati del Dipartimento sanitario statale, quasi il 40% degli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori e il 27% di quelli delle classi precedenti usa la e-cig. Un uso che e' aumentato dal 10,5% del 2014 al 27,4% del 2018.

Anche il presidente americano Donald Trump ha ventilato l'ipotesi di mettere al bando le e-sigarette aromatizzate a livello federale.