Salvini, pronto al confronto con Renzi

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 18 SET - Il confronto con Matteo Renzi? "Quando vuole, anche se il faccia faccia più bello sarebbero le elezioni e non in televisione": a dirlo il leader della lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti prima di intervenire a un incontro a Gubbio in vista delle prossime elezioni regionali. "Se lui vuole candidarsi contro di me - ha affermato Salvini - dove vuole: Milano, Firenze, Bologna, Gubbio. Temo però che lui abbia paura di andare alle elezioni".