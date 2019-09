Netanyahu, io al governo o rischio arabi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 SET - In una riunione del Likud il giorno dopo il voto in Israele Benyamin Netanyahu ha affermato che adesso "ci sono solo due possibilità: o un governo guidato da me, oppure un governo pericoloso per il Paese che si appoggi sui partiti arabi anti-sionisti. Faremo il possibile - ha detto il premier uscente - per impedire che sia varato un governo così pericoloso".