Indagine esperti Onu su attacchi a Riad

(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - L'Onu ha inviato degli esperti in Arabia Saudita per partecipare all'indagine internazionale sugli attacchi alle strutture petrolifere di Riad. Lo ha confermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando con i giornalisti. "Gli esperti sono già partiti, per portare a termine il mandato ricevuto dal Consiglio di Sicurezza", ha detto, ribadendo la sua "condanna" dell'attacco.

"Se ci fosse un grande conflitto nel Golfo avrebbe conseguenze devastanti per la regione e per il mondo", ha aggiunto.