Futuro Capitale è il futuro del Paese

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Il futuro della Capitale è il futuro dell'intero Paese. Il nostro convincimento ci induce, dunque, a sollecitare per la Capitale un impegno che chiama in causa tutto il Paese, in un'ottica di rilancio delle prospettive di sviluppo dell'Italia". Così il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, nella sua relazione introduttiva alla presentazione della ricerca 'Roma 2030. Scenari di sviluppo nel prossimo decennio', alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Perché lo stato di salute economico e sociale ideale di Roma coincide con lo stato di salute economico e sociale ideale dell'intera nazione - ha aggiunto - Le imprese che qui operano sono più di 500 mila. La provincia di Roma è quella che conta il maggior numero di occupati: oltre 1,8 milioni". Per la sindaca Raggi "dalla giornata di oggi ricaviamo un dato importante: ovvero che siamo tutti pronti a fare squadra per avere una Capitale con uno status speciale affinché possa finalmente ripartire".