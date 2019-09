Fed, taglia tassi di un quarto di punto

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - La Fed ha deciso di tagliare i tassi di interesse per la seconda volta dalla grande crisi del 2008, dopo il taglio effettuato nel mese di luglio. Il costo del denaro scende di un altro quarto di punto, in una forchetta tra l'1,75 e il 2%. Per la banca centrale un ulteriore taglio dei tassi di interesse è atteso entro la fine dell'anno per contrastare un aumento dei rischi per l'economia.