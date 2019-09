(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Prima incassa posti e ministeri, poi fonda un "nuovo" partito per combattere Salvini. Che pena, cosa non si fa per salvare la poltrona... Il tempo e' galantuomo, gli Italiani puniranno questi venduti". Cosi' Matteo Salvini su twitter dopo la scissione dal Pd annunciata da Matteo Renzi