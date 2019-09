Procura, segni violenza su neonato

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - "Il corpo del bambino mostrava segni di violenza". Lo afferma la procura di Bolzano in una nota dopo aver disposto l'autopsia sul piccolo trovato morto in una scarpata nei pressi di Merano. A scoprire il corpicino "nascosto in un cespuglio", sottolinea ancora la procura, è stata ieri "una turista tedesca, mentre passeggiava con il cane". La donna ha avvisato i Carabinieri e sono state avviate immediatamente le indagini. "Sono in corso ulteriori accertamenti per una più approfondita ricostruzione dei fatti" concludono i pm.