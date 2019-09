Netanyahu, 'elezioni serrate'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 SET - "Il presidente Trump ha detto ieri che queste elezioni sono serrate ed io posso confermarvelo". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nel seggio a Gerusalemme dove ha votato con la moglie Sarah.

"Faccio appello a tutti i cittadini - ha aggiunto - di andare a votare come abbiamo fatto noi due".

Netanyahu e la moglie Sarah hanno votato questa mattina in un seggio nel centro di Gerusalemme.

Questa mattina di buon'ora anche il presidente Reuven Rivlin ha votato in un seggio vicino alla residenza ufficiale a Gerusalemme. In un messaggio ha detto che farà di tutto per dare in breve tempo agli israeliani un nuovo governo.