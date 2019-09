Libia: ancora raid su scalo Mitiga

(ANSA) - IL CAIRO, 17 SET - Ancora bombe oggi sull'aeroporto internazionale di Mitiga, a Tripoli, chiuso da due settimane a causa dei continui raid delle forze del maresciallo Khalifa Haftar. Ne dà notizia il comando dell'operazione 'Vulcano di collera', la controffensiva del governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj per fermare l'avanzata cominciata nell'aprile scorso delle truppe di Haftar. In un comunicato, le truppe fedeli a Sarraj affermano che il raid odierno è stato compiuto da "droni emiratini del criminale di guerra Haftar, nel tentativo disperato di compensare le sue perdite". La nota non fa cenno ad eventuali vittime.

Gli Emirati arabi uniti e l'Egitto sostengono Haftar, mentre la Turchia e il Qatar sono schierati al fianco di Sarraj.