Gentiloni, teniamoci stretto il Pd

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Per me il Pd non è un episodio. È il progetto di una vita. Ci ho lavorato con Veltroni e Renzi, sono stato in minoranza con Bersani. Oggi è uno dei partiti progressisti europei più forti e aperti al futuro. In tempi così difficili, teniamocelo stretto. E guardiamo avanti". Così il commissario Ue Paolo Gentiloni su twitter.