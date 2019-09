Tiziano Ferro, arriva il nuovo singolo

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Esce venerdì 20 settembre Accetto Miracoli, il nuovo singolo di Tiziano Ferro, secondo estratto dall'omonimo album atteso per il 22 novembre su etichetta Virgin Records. Prodotta ancora da Timbaland, Accetto Miracoli è una ballad intensa: "La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino - racconta Ferro - parlando dell'argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l'andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole - Dio, Universo, potere superiore - poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono".

La prossima estate il cantautore tornerà in tour negli stadi: il via il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro. Poi Milano (5 e 6 giugno), Torino (11 giugno), Padova (14 giugno), Firenze (17 giugno), Ancona (20 giugno), Napoli (24 giugno), Messina (27 giugno), Bari (3 luglio), Modena (7 luglio), Cagliari (11 luglio). Gran finale a Roma il 15 luglio.