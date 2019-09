Marco Carta chiede processo abbreviato

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Ha scelto di essere processato con rito abbreviato il cantante Marco Carta, imputato a Milano, assieme ad un'amica, per un furto di magliette avvenuto il 31 maggio alla Rinascente. Furto per il quale era stato arrestato, arresto poi non convalidato dal giudice. L'istanza di abbreviato (processo a porte chiuse sulla base degli atti raccolti e con sconto in caso di condanna) condizionata all'acquisizione delle immagini delle telecamere sarà depositata dal legale Simone Ciro Giordano nella prima udienza del 20 settembre.