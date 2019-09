Imma Tataranni, sostituto procuratore

(ANSA) - ROMA, 16 SET - C'è un nuovo sostituto procuratore donna, preparatissima, dal fiuto fine e assai fuori dagli schemi che sta per sbarcare su Rai1: si chiama Imma Tataranni. Chi non ha letto i libri di Mariolina Venezia (editi da Einaudi) da cui è liberamente tratta la fiction - ovvero "Come piante tra i sassi", "Maltempo" e "Rione Serra Venerdì" - deve sapere che Imma è un sostituto procuratore di Matera, la cui personalità non permette di identificarla con la classica figura della donna di legge, spiega la protagonista Vanessa Scalera a Viale Mazzini (alla presenza del direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta e di tutto il cast).

A prestare il volto a Imma Tataranni è una delle attrici più amate da registi come Marco Bellocchio (Vincere, La bella addormentata), Marco Tullio Giordana (Lea, Nome di Donna) e Nanni Moretti (Mia Madre). Co-prodotta da Rai Fiction ed Itv Movie, con la regia di Francesco Amato, andrà in onda da domenica 22 settembre in sei prime serate.