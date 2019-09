Al via il Romaeuropa Festival

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La danza contemporanea come atto politico e come indagine sul potere, sulla storia e sulla sua narrazione: saranno i coreografi Lia Rodrigues e Akram Khan ad aprire, sfidando con il corpo in movimento la complessità dei nostri tempi, la XXXIV edizione del Romaeuropa Festival - REF , in programma a Roma dal 17 settembre al 24 novembre. In un'edizione dal titolo "Landscapes" che propone il racconto di un paesaggio stratificato, di una complessa geografia del contemporaneo attraverso un cartellone di danza, teatro, musica, arte e digital dai numeri esorbitanti (377 artisti da 27 Paesi, con 126 eventi in scena in 22 palcoscenici), il pubblico avrà dunque una doppia inaugurazione con due prime italiane: la brasiliana Rodrigues, ospite per la prima volta, sarà in scena con "Furia" all'Auditorium Parco della Musica (fino al 19 settembre) e l'anglo-bengalese Khan al Teatro Argentina (18-20 settembre) con "Xenos". Tra gli appuntamenti da non perdere anche quelli con Forsythe, Rau, Celestini, Fabre, Sakamoto.