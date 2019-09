Papa, errato pensare cattivi sono altri

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 15 SET - "Sbagliamo quando ci crediamo giusti, quando pensiamo che i cattivi siano gli altri.

Non crediamoci buoni, perché da soli, senza l'aiuto di Dio che è buono, non sappiamo vincere il male". Lo ha detto il Papa all'Angelus sottolineando che è sbagliato "credere in un dio più rigoroso che misericordioso, un dio che sconfigge il male con la potenza piuttosto che col perdono. Non è così, no, Dio salva con l'amore, non con la forza; proponendosi, non imponendosi".