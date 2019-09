Papa: a novembre Thailandia e Giappone

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 SET - Papa Francesco dal 19 al 26 novembre 2019 sarà in Viaggio Apostolico in Thailandia e in Giappone. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Precisamente sarà in Thailandia dal 20 al 23 novembre e in Giappone dal 23 al 26 novembre 2019; qui visiterà le città di Tokyo, Nagasaki ed Hiroshima.