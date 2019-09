Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,88%)

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,88%, a 22.083 punti, svettando in Europa nel giorno in cui la Bce ha tagliato i tassi sui depositi e lanciato un nuovo programma di acquisto titoli.