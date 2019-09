Aumentano emissioni gas serra,scende Pil

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Aumentano le emissioni di gas serra nel 2019, di quasi l'1%. A dirlo è l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in una "stima tendenziale" relativa al secondo trimestre dell'anno in corso in cui, tra l'altro, si evidenza un disaccoppiamento 'al contrario' però tra aumento delle emissioni e crescita del Pil, rispetto agli indici di sviluppo sostenibile (che invece sono rappresentati da un aumento del Pil a fronte di una diminuzione delle emissioni).