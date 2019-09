Voli Stato:Polizia,legittimo uso Salvini

(ANSA) - ROMA, 11 SET - In merito alla notizia dell'archiviazione da parte della Corte dei Conti dell'inchiesta sui voli di Stato dell'ex ministro Matteo Salvini e alla trasmissione del fascicolo alla Procura di Roma, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza fa sapere che "si attiverà nelle sedi competenti per riaffermare la assoluta legittimità dell'uso dei velivoli della Polizia da parte del ministro nelle circostanze oggetto del pronunciamento della Magistratura contabile. Ciò per ribadire la correttezza dei comportamenti tenuti e al fine di evitare equivoche interpretazioni per il futuro".