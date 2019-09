Vecchioni, Leopardi più cattivo trapper

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Giacomo Leopardi era più cattivo dei trapper di oggi. Ad un livello più alto, ma non mascherava l'ipocrisia e la rabbia contro le ingiustizie sociali. Era il capofila di chi non si sentiva capito dalla vita. E ancora oggi è amato dagli studenti per quella malinconia che esprimeva e perché come lui i ragazzi non capiscono il mondo che hanno davanti". Roberto Vecchioni, tra i tanti riconoscimenti avuti in carriera, ne aggiunge uno particolarmente prestigioso: il Premio La Ginestra, assegnato ogni anno a Torre del Greco (Napoli) a personalità che si siano distinte nell'analisi, nell'approfondimento, nella divulgazione del pensiero e dell'opera di Leopardi. Un riconoscimento legato alla pubblicazione dell'ultimo album, L'Infinito (uscito a novembre scorso a ridosso del duecentesimo anniversario del componimento), ispirato proprio al poeta marchigiano. "Un premio che mi ha sorpreso e che forse non meritavo nemmeno: c'erano studiosi più all'altezza di me. Un riconoscimento accademico che mi inorgoglisce".