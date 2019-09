Ocean Viking salva altre 34 persone

La Ocean Viking ha tratto in salvo altre 34 persone. Lo annuncia Medici Senza Frontiere, spiegando che l'imbarcazione - che due giorni fa ha già salvato 50 migranti - ha accolto a bordo altre persone che si trovavano a bordo della barca a vela Josefa.



Il natante si trovava in difficoltà in seguito al peggioramento delle condizioni climatiche in mare. Tra i 34 salvati ci sono anche una donna incinta e un bimbo di un anno.