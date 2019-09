Belsito versi 100mila euro a Maroni

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Sei mesi di reclusione, con pena sospesa, e 100 mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva da versare all'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale nei confronti dell'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito imputato per aver diffamato l'ex Presidente della Lombardia. Al centro del caso ci sono alcune dichiarazioni, pubblicate il 19 aprile 2012 dal settimanale Panorama, con cui Belsito sosteneva che l'allora ministro dell'Interno era stato "destinatario" di una "tangente da 54 milioni di dollari" per una commessa in Libia. Dichiarazioni che l'autore del pezzo, Giacomo Amadori, raccolse in una registrazione audio.

I difensori dell'ex contabile del Carroccio, Alberto Ramin e Antonio Gallinaro, hanno annunciato ricorso in Cassazione, ritenendo la sentenza "ingiusta in quanto non ci sono i presupposti per la condanna".