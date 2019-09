Box office, IT in testa con quasi 5 mln

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Con quasi 5 milioni di incasso nel weekend, il secondo capitolo di IT, l'horror tratto dai romanzi di Stephen King e firmato ancora da Andy Muschietti, che riunisce i personaggi del primo film a trent'anni di distanza dagli eventi, vola in vetta alla classifica dei film più visti del weekend, secondo Cinetel. Il Re Leone, il live action rifacimento del cartoon del 1994, perde la prima posizione ma con i suoi quasi 33 milioni di incasso totale diventa il primo incasso dell'anno e il primo incasso di sempre nella storia di Disney Italia (superando Avengers: Endgame e Alice in Wonderland). Sul terzo gradino del podio Mio fratello rincorre i dinosauri, passato a Venezia, con protagonista Alessandro Gassmann, che ha guadagnato in 4 giorni 656mila euro. L'action movie Attacco al Potere 3 con 654mila euro (2,2 in totale) è quarto. Solo quinto Martin Eden, che è valso la Coppa Volpi al protagonista Luca Marinelli, nei panni del personaggio creato da Jack London (453mila euro). Incassi a 11 milioni (+25%).