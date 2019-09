Prete in gita con ragazzi assume droga

(ANSA) - IMPERIA, 8 SET - Sospeso dagli incarichi pastorali dopo che a giugno ha avuto un malore per avere assunto droga, mentre era in gita a Cremona con alcuni studenti dell'Istituto Don Bosco di Alassio (Savona). Il sacerdote ora segue anche un programma riabilitativo. "La vicenda è stata affrontata con tempestività. Non ci sono stati o danni a terzi, soprattutto ai minori - spiega il vescovo di Albenga-Imperia Giacomo Borghetti -. Il soggetto è stato ripreso, abbiamo parlato e ovviamente abbiamo concordato un piano terapeutico e di recupero".