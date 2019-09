Immobile-gol "Finalmente"

(ANSA) - ROMA, 8 SET - Un gol-liberazione arrivato dopo due anni. Ciro Immobile si gose la vittoria della nazionale ma anche il ritorno al gol in azzurro: "Era un peso troppo grande non fare gol con questa maglia - le sue parole a Rai Sport - Si sono dette tante cose in questi due anni su di me ma sapevo che sarebbe arrivato il mio momento. Adesso cominciamo il cammino, siamo ripartiti alla grande. Su di me si cercano sempre di creare un caso, anche se l'anno scorso non ho passato un gran periodo ma pian piano sto rientrando e sono contento".