F1: Bottas, impossibile superare Leclerc

(ANSA) - MONZA, 08 SET - "Ho dato davvero tutto ma non c'è stato alcun modo per superare Leclerc". Valtteri Bottas chiude secondo il Gran Premio di Monza e si congratula con Charles Leclerc, capace di resistere agli attacchi delle due Mercedes.

"La nostra è stata una ottima strategia, abbiamo fatto un ottimo primo stint lungo che poi mi ha aperto delle opportunità alla fine. Alla fine ho avuto un bloccaggio e non sono riuscito a prendere Leclerc: ho dato tutto quello che avevo e ho utilizzato tutte le mappature possibili ma non è stato abbastanza per vincere".