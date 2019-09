Boccia, non reagisco a provocazioni

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "A tutti i presidenti delle Regioni ricordo che la casa comune delle Regioni è il ministero, è a loro disposizione e la Conferenza Stato-Regioni vorrei lavorasse molto meno sulle leggi da impugnare". Così il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia a Sky Tg 24. "Voglio rassicurare Fontana: andrò da lui, da Toti, Zaia, Bonaccini. Dobbiamo improntare il rapporto su una collaborazione senza verità inconfutabili, non reagirò a nessuna provocazione.

Consiglio di non dire: 'o si fa come dico io o io vado avanti lo stesso'; rispettiamoci e ascoltiamoci".