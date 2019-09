Arrestato padre ex compagna Sebastiani

(ANSA) - ROMA, 8 SET - Nel corso della nottata, in seguito agli approfondimenti investigativi, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato di favoreggiamento personale, Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, la cui posizione era già al vaglio degli inquirenti, per aver aiutato il Sebastiani ad eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi. A renderlo noto è il Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza.