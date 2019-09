Venezia: manifestanti via da red carpet

(ANSA) - VENEZIA, 7 SET - Gli oltre trecento manifestanti che dall'alba di oggi hanno occupato il red carpet della Mostra del cinema di Venezia, hanno volontariamente lasciato il tappeto rosso "per evitare qualunque scontro con le forze dell'ordine, anche se delusi dalla mancanza di risposte dalla Biennale e di un appoggio che speravamo da parte di qualche attore militante", come ha detto all'ANSA una giovane attivista in tuta bianca.