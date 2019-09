Arrestati scafisti sbarco in Calabria

(ANSA) - CIRO' (CROTONE), 7 SET - Due uomini di nazionalità ucraina, di 45 e 48 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Cirò per favoreggiamento all'immigrazione clandestina perché accusati di aver condotto fino alla spiaggia di contrada Marinella l'imbarcazione a vela dalla quale ieri sono sbarcati 57 migranti pakistani. I militari dell'Arma hanno subito avviato le ricerche degli scafisti individuati nel centro abitato di Torretta di Crucoli. I due sono stati condotti nella caserma della Compagnia di Cirò Marina per l'identificazione.

Qui i militari dell'Arma hanno scoperto nella memoria del telefono dei due uomini ucraini il video che li ritraeva mentre erano al timone del veliero. Video che è stato mostrato ai migranti che li hanno riconosciuti come i due scafisti. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Crotone.