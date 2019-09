Roger Waters, restiamo umani

(ANSA) - VENEZIA, 6 SET - L'incontro con Roger Waters è di quelli un po' magici. Di fronte ad uno dei fondatori dei Pink Floyd che a 76 anni riempie gli stadi del mondo e riesce a parlare a un pubblico con una musica immortale eppure così contemporanea, anche la retorica della solidarietà, del pacifismo, sembra più accettabile. E' a Venezia 76 con Us+Them, Noi e loro, come una sua canzone del '73, titolo del film-concerto presentato fuori concorso e nelle sale con Nexo solo dal 7 al 9 ottobre.

Il film è la riproposizione di una tappa del tour mondiale 2017-2018 di Roger Waters, brani leggendari con i Pink Floyd e dal suo ultimo lavoro da solista, Is This The Life We Really Want?. Lo sa che Salvini è uscito dal nostro governo? "Meno male che se n'è andato. Sono tempi difficili ovunque, c'è un neofascismo in espansione. Vorrei ricordare che dentro un sistema democratico in Germania in 4 anni Hitler prese il potere.

Bisogna mettersi insieme e resistere a chi vuole distruggere questo bellissimo pianeta".