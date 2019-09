Presunto omicida in silenzio davanti Gip

(ANSA) - BOLOGNA, 6 SET - Il Gip del Tribunale di Imperia ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare nel carcere di Sanremo per M'hamed Chamek, accusato dell'omicidio dell'ex compagna, Atika Gharib, la 32enne marocchina residente a Ferrara e trovata morta martedì in un edificio abbandonato a Castello d'Argile, nel Bolognese. M'hamed Chamek, che per gli investigatori stava fuggendo con un treno in Francia quando è stato fermato dalla Polfer ligure, davanti al Gip è rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere. L'autopsia sul corpo della donna, quasi completamente carbonizzato, non è stata ancora disposta. "E' indagato per omicidio con l'aggravante prevista dal nuovo Codice rosso - ha detto il legale che lo assiste, l'avvocato Carlo Machirelli - ma non per occultamento di cadavere. Oggi non ci aspettavamo un esito diverso, ma in aula ho fatto presente che al momento il quadro indiziario è precario. La Procura ci deve spiegare come avrebbe fatto a uccidere l'ex compagna, quando e perché".