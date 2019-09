M5s pronti a confronto con Verdi in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 6 SET - "Siamo pronti ad avviare un confronto serio, leale e costruttivo con il gruppo dei Verdi".

Così fonti M5S al Parlamento europeo. "Con loro abbiamo molti punti in comune e abbiamo delle innegabili affinità politiche su svariati temi: ambiente, energie rinnovabili, lotta all'austerity, agricoltura biologica, acqua pubblica e infrastrutture utili ai cittadini", precisano. "Siamo sicuri che prevarrà la voglia di cambiare la Ue in meglio e rafforzarla con un Green New Deal europeo", concludono le stesse fonti.