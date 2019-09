India: allunaggio Vikram questa notte

(ANSA) - NEW DELHI, 06 SET - Fiato sospeso questa notte in India per l'allunaggio del lander Vikram, che dovrebbe iniziare la sua discesa verso il suolo della Luna un'ora e trenta minuti dopo la mezzanotte indiana, per raggiungerla in circa una quindicina di minuti, andando ad adagiarsi tra due crateri. "Sarà il quarto d'ora più emozionante di tutta la missione Chandrayaan-2 ", ha detto K Sivan, il direttore dell'Isro, l'agenzia spaziale indiana che ha interamente progettato la missione. Seguito costantemente dal centro di controllo, il Mission Operations Complex di Bangalore, con il supporto delle antenne dell'Indian Deep Space Network a Byalalu, il lander si è distaccato dal veicolo spaziale, decollato il 22 luglio dalla base di Sriharikota, il 2 settembre. Tre ore dopo aver raggiunto il suolo lunare, Vikram libererà il rover Pragyan, un robottino con sei ruote, il cui nome in sanscrito significa "saggezza", che esplorerà l'area attorno al sito dell'allunaggio per quattordici giorni