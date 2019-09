Briatore-Solinas,Sardegna torni su podio

(ANSA) - CAGLIARI, 6 SET - Flavio Briatore a Cagliari per parlare di Sardegna e turismo con il governatore Christian Solinas. Accompagnato dal deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, e dall'assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, il proprietario del Billionaire si è fermato a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza della Regione, per quello che Solinas ha definito "un incontro informale e in amicizia per discutere della possibilità di rilanciare l'immagine dell'Isola a livello internazionale".

"Abbiamo grandi attrattori ambientali, paesaggistici e culturali - dice il governatore - ma serve qualcosa in più per riportare la gente che nel tempo ha abbandonato la Sardegna per riposizionarsi su altre destinazioni. Flavio su questo ha le idee molto chiare, è un amico della Sardegna e ci può dare una mano".

"Ho trovato grande disponibilità da parte del presidente Solinas, ora dobbiamo fare un 'dream team' per riportare la Sardegna sul podio che si merita - ha detto Briatore -.